Güney Amerika’da 7.5 büyüklüğünde deprem

DRAKE GEÇİDİ’NDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Güney Amerika’nın güney ucu ile Antarktika arasında bulunan Drake Geçidi’nde 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu gelişmenin ardından Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), ülkenin Antarktika bölgesinde tsunami alarmı veriyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) başta depremin büyüklüğünü 8 olarak güncelledi, ancak ardından bu bilgiyi revize ederek depremin büyüklüğünü 7.5 olarak açıkladı ve derinliğinin 11 km olduğunu bildirdi.

TSUNAMİ DALGALARI BEKLENİYOR

Arjantin ve Şili’nin birçok kentinde hissedilen bu depremin ardından oluşabilecek tsunami dalgalarının Şili kıyılarına ulaşmasının önümüzdeki 3 saat içinde gerçekleşmesi bekleniyor. SHOA, bu durumla ilgili olarak sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması yönünde talimat verdi.