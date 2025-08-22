Dünya

Güney Amerika’da Deprem: Tsunami Uyarısı!

BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELDİ

Güney Amerika’nın en güney ucu ile Antarktika arasında yer alan Drake Geçidi’nde 7.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi (SHOA), Antarktika bölgesi için tsunami alarmı yükseltti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) başlangıçta depremin büyüklüğünü 8 olarak açıkladı, ancak daha sonra verileri gözden geçirerek depremin gerçek büyüklüğünün 7.5 olduğunu ve 11 km derinlikte gerçekleştiğini belirtti.

TSUNAMİ TEHLİKESİ

Arjantin ve Şili’nin birçok kentinde hissedilen bu deprem sonrası tsunami dalgalarının önümüzdeki 3 saat içinde Şili kıyılarına ulaşması öngörülüyor. SHOA, bu nedenle sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması için talimat verdi.

