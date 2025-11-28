Güney Kore 30,6 Milyon Dolarlık Kripto Hırsızlığı Yaşadı

Kripto Para Borsası Upbit’te Güvenlik Problemi

Kripto para borsası Upbit’in işletmecisi Dunamu, yaptığı açıklamada, 30,6 milyon dolar değerinde varlıkların yetkisiz bir cüzdana transfer edildiğini tespit etti. Şirket, bu zararın tamamen kendi varlıklarıyla telafi edileceğini duyurdu.

Saldırının Arkasında Kuzey Kore Bağlantılı Hacker Grubu Var

Yetkililer ve sektör temsilcileri, bu kripto hırsızlığının arkasında Kuzey Kore ile bağlantılı Lazarus hacker grubunun bulunduğu yönünde değerlendirmelerde bulundular. Güney Koreli yetkililer, borsa işlemlerinde inceleme başlattı ve saldırının Lazarus grubuna özgü bazı ipuçlarının tespit edildiğini bildirdi.

Geçmişteki Olaylarla Benzerlik Gösteriyor

Upbit’in yaşadığı “anormal para çekme işlemi” olarak tanımlanan bu olayın, 2019’da Lazarus’un gerçekleştirdiği 50 milyon dolarlık kripto hırsızlığına benzer yöntemler kullanılarak gerçekleştirildiği vurgulandı. Bu durum, yaşanan güvenlik açığı hakkında endişeleri artırıyor.