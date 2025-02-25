Güney Kore’de Köprü İnşaatı Kazası

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Başkent Seul’ün yaklaşık 80 kilometre güneyindeki Cheonan kentinin yakınlarında, yerel saatle sabah 9:50 civarında önemli bir olay meydana geldi. Otoyolun bazı bölümlerini birbirine bağlayan köprünün inşaatı sırasında, beş çelik kiriş ardışık olarak çöktü.

AĞIR KİRAŞLERİN ÇÖKMESİ

Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın ilettiğine göre, köprüyü destekleyen her biri yaklaşık 164 metre uzunluğunda beş çelik kirişin ardışık çöküşü, kolonlarla desteklenen yapının bir kısmının parçalanarak yere düşmesine neden oldu. Yonhap tarafından paylaşılan videolar, bu olayın ne kadar ciddi olduğunu açıkça gösteriyor.

İTFAİYE TEMSİLCİSİNİN AÇIKLAMALARI

Anseong İtfaiye İstasyonu temsilcisi Koh Kyung-man, yaptığı basın açıklamasında, işçilerin destek kolonuyla ilgili çalışma yaparken vinç kullandıklarını belirtti. Bu tür büyük ölçekli inşaat projelerinde ağır makinelerle çalışma zorluğu bir kez daha kendini gösteriyor.

DİNAMİT PATLAMASI GÜRÜLTÜSÜ

Ulusal İtfaiye Ajansı, bir bölgedeki sakinin köprü çökmeden önce dinamit patlamasına benzer bir ses duyduğunu belirtirken, bu durumla ilgili bir soruşturma başlatıldığı açıklandı. Köprü inşaatında meydana gelen bu trajik olay, bölge halkında büyük bir endişeye yol açtı.

SORUŞTURMA VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Köprünün çöküş nedenleri hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatılacak. İnşaat güvenlik standartlarına uygunluk ve olayın teknik ya da insan hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılacak. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacak.

KÖPRÜ İNŞAATINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Köprü inşaatları, özellikle büyük ve ağır yapı elemanlarıyla yapılan projelerde yüksek güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güney Kore hükümeti ve ilgili kurumlar, bu tür projelerde çalışan işçilerin güvenliğini sağlamak adına sıkı denetimler ve düzenlemeler uygulamakta. Ancak, bu üzücü olay, güvenlik önlemlerinin hayati önemini yeniden gözler önüne seriyor.