Güney Kore’de Öğretmen Öğrenciyi Öldürdü

ÖĞRETMENİN ŞOK EDİCİ EYLEMİ

Güney Kore’nin Daejeon şehrindeki bir ilkokulda meydana gelen trajik olayda, 8 yaşındaki bir öğrenci öğretmeni tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Öğrenci, okulun ikinci katında bıçaklanmış halde bulundu. Olayın ardından yapılan açıklamada, öğretmenin 40 yaşında olduğu ve bıçaklama eylemini itiraf ettiği belirtildi.

DEPRESYON TANISI İLE İZİN TALEBİ

Daejeon Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenin 9 Aralık’ta depresyon nedeniyle 6 aylık bir izin talebinde bulunduğunu ancak doktorların yapılan muayene sonucunda kendisini çalışabilir olarak değerlendirdiğini ifade etti. Bu değerlendirme sonrasında öğretmenin okula döndüğü bilgisi paylaşıldı.