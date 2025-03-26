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Güney Kore’de Orman Yangınları Felaket Yarattı

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GÜNEY KORE’DE ORMAN YANGINLARI BAŞLADI

Güney Kore’de, 21 Mart tarihi itibarıyla başlayan orman yangınları büyük bir felakete yol açtı. Yangınlar, 15 bin hektardan fazla alanın küle dönmesine neden oldu ve bu trajedide 15 kişi hayatını kaybetti.

YANGINLARIN NEDENLERİ VE ETKİLERİ

Yerel yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için yoğun çalışmalar yürütüyor. Ciddi zararlar veren bu yangınlar, hem doğal yaşamı hem de çevreyi olumsuz etkiliyor. Yangınların söndürülmesi için ekipler seferber olmuş durumda. Bu durum, bölgede acil yardım ve kurtarma çalışmalarını artırıyor.

KURBANLAR VE YARDIM ÇABALARI

Ayrıca, yangınların yarattığı travmanın yanında, mağdurlara yardım etmek için çeşitli organizasyonlar da harekete geçti. Yangından etkilenen ailelere destek sağlamak amacıyla birçok kampanya düzenleniyor. Bu tür olaylar, toplumun dayanışma içinde olmasının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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