Dünya

Güney Kore Orman Yangınları: 15 Ölüm, 15 Bin Hektar Kül

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GÜNEY KORE’DE ORMAN YANGINLARI BÜYÜK YIKIMA YOL AÇTI

Güney Kore’nin güneydoğusunda 21 Mart’la başlayan orman yangınları hızla yayılarak büyük bir yıkıma neden oldu. Yonhap haber ajansının aktardığına göre, ülke genelinde 16 farklı noktada yangın ihbarı alındı. Şu ana kadar 15 bin hektardan fazla ormanlık alan küle dönerken, yetkililer yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor. Ancak sert rüzgârlar ve kuru hava, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Yangınların başlamasından bu yana geçen 5 günde, 15 kişi hayatını kaybetti. Ulusal afet durumu ilan edilmesinin ardından ekipler, binlerce personelle alevlerle mücadele ediyor. Yetkililer, can kayıplarının artmasından endişe duyarken, tahliye edilenlerin sayısı da her geçen saat yükseliyor. Güney Kore halkı, bu felaketin yaralarını sarmak için dayanışma içinde.

TARİHİ KÜLTÜREL MİRAS YOK OLDU

Felaketin en acı sonuçlarından biri, Uiseong bölgesindeki tarihi bir tapınağın tamamen yanması oldu. Yetkililer, tapınak içindeki değerli eşyaların yangından önce farklı bölgelere taşındığını duyurdu. Ancak bu kültürel mirasın kaybı, ülkedeki üzüntüyü daha da derinleştirdi. Yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Güney Kore hükümeti, yangınlara karşı tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Binlerce personel, helikopterler ve itfaiye ekipleri, alevlerle mücadelede gece gündüz çalışıyor. Ulusal afet durumu, devletin bu krize verdiği önemi gözler önüne seriyor. Yetkililer, yangınların nedenine dair henüz net bir açıklama yapmazken, soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

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