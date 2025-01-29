Güney Sudan’da Uçak Kazası: 18 Ölü

DÜŞEN UÇAĞIN DETAYLARI

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) tarafından işletilen Radyo Miraya, Güney Sudan’ın Birlik eyaletindeki Birlik Petrol Sahası’ndan kalkan uçağın düştüğünü doğruladı. Açıklamada, “21 yolcu ve mürettebat taşıyan bir uçak, Güney Sudan’ın Birlik Petrol Sahası’ndan kalkış yaparken düştü, 18 kişi öldü ve üç kişi ağır yaralı. Pilot ve yardımcı pilot da hayatını kaybedenler arasında” ifadelerine yer verildi.

KURBANLAR VE YARALILAR

Olayın ardından yapılan açıklamalara göre, uçağın düşüşü büyük bir trajedi ile sonuçlandı. Hayatını kaybedenler arasında pilot ve yardımcı pilotun da bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca, yaralıların durumu kritik seviyede seyrediyor ve sağlık ekipleri olay yerine ulaşmaya çalışıyor.