Güney ve 44 şüphelinin ifadesi devam ediyor

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı kişiler hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddialarıyla yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün gözaltına alınan 44 kişinin ifadeleri alınmaya başladı.

Pazartesi Günü Adliyeye Sevk Bekleniyor

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş durumda. Şüphelilerden 35’inin, daha önce tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olarak Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştıkları öne sürülüyor. 9 şüphelinin de Ongun’un kontrolündeki çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet gösterdiği ve Bağdatlı ile bağlantılarının tespit edildiği iddia ediliyor.

Gözaltına Alınan Şüphelilerin İsimleri

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle sıralanıyor: “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.”

TOPLAMDA 97 TUTUKLU

Diğer yandan, İBB’ye yönelik ilk operasyonun gerçekleştirildiği 19 Mart tarihinden bu yana toplamda 97 kişi tutuklu durumda.