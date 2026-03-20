Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılışı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi’nin açılış programına katıldı. Programda çeşitli açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın dikkat çeken sözleri şöyle oldu:

BAYRAMIN BARIŞ VE HUZUR GETİRMESİNİ DİLERİM

“Konuşmamın başında siz kardeşlerimin ve tüm Müslümanların mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramın insanlık için barış ve huzur getirmesini dilerim. Başta Gazze ve İran olmak üzere tüm dünyaya bayramın huzur getirmesini diliyorum. Biz her zaman barıştan yana olduk, kardeşlerimize de kendimiz için istediğimiz iyilikleri diliyoruz. Siz değerli Rizelilere selamlarımı iletiyorum. Burada sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Cenab-ı Allah dayanışmamızı daim eylesin. Her fırsatta ana vatanım Rize’ye gelmekte, sizinle hasret gidermekteyim. Ramazan Bayramı’nı sizlerle karşılama arzusundaydık.”

RAHMETLİ ANNEMİN ADINI TAŞIYAN BU TESİSİ KAZANDIRMAK AYRI BİR BAHTİYARLIK

“Güneysu’nun değerli insanları, bugün bayram sevincinin yanı sıra özel bir eserin müjdesini vermenin mutluluğu içerisindeyim. İlçemize birinci sınıf sağlık hizmeti sunacak olan Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi hayırlı olsun. 22 bin 500 metrekare kapalı alana sahip hastanemiz, iki bloktan meydana geliyor ve 100 yatak kapasitesine sahip olarak halkımıza hizmet sunacak. Rahmetli annemin adını taşıyan bu önemli tesisi Güneysu’ya kazandırmak benim için büyük bir mutluluk. Sağlık Bakanlığı’na ve bu eseri hayata geçiren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Hastanemizin inşasında emeği geçen işçi kardeşlerime, mühendis ve mimarlarıma, yüklenici firmalara ve tüm kurumlarımızın çalışanlarına minnettarım. Bu güzel hastanede hizmet alacak olan kardeşlerimize Rabbimden şifa diliyorum. Bugün Kanuni’nin ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya, devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ sözlerini hatırlıyoruz. Sağlıktan daha değerli bir nimet yoktur.”

BİZİM ÖNCELİĞİMİZ İNSANIMIZIN SAĞLIĞIDIR

“Bu yolda kendimizi adamışken asla sahte bir hamaset içerisinde değiliz. Başkalarının öncelikleri kariyer ve siyasi hırslar olabilir, ancak bizim önceliğimiz insandır; insanımızın sağlığıdır. 2002’den beri ülkemizin sağlık altyapısını güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sağlık sistemimizi, vatandaşlarımızın beklentilerine uygun hale getirdik. Böylelikle, bir zamanlar zayıf halka olarak görülen sağlık hizmetlerini dünya çapında örnek alınan bir seviyeye yükselttik. Bugün dünyanın değişik yerlerinden uzmanlar, şehir hastanelerimiz de dahil olmak üzere sağlık sistemimizi incelemeye geliyor. Türkiye, hem kendi vatandaşlarına hem de her yıl yüz binlerce yabancıya sağlık hizmeti sunuyor.”

GÖKBEY AMBULANS HELİKOPTER OLARAK KULLANILACAK

“COVID-19 salgını sürecinde güçlü sağlık altyapımız sayesinde dünyada en az kayıp veren ülkelerden biri haline geldik. Avrupa ve ABD’de yüksek meblağlar ödenerek alınan sağlık hizmetlerini biz vatandaşlarımıza ücretsiz sunduk. 6 Şubat depremlerinin ardından da hızlıca toparlandık. Yerli GÖKBEY helikopterimiz inşallah ambulans helikopter olarak kullanılacak ve bu yıl sağlık filomuza 3 yeni GÖKBEY alınacak. Gururla ifade ediyorum ki, birçok alanda olduğu gibi sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık. Eski Türkiye artık sağlık alanında geride kaldı. Hastane dendiğinde, nitelikli kadrosu ve otel konforunda odalarıyla sağlık külliyeleri akla geliyor.”

RİZE’YE YAPILAN YATIRIMLAR

“Rize’de sağlık alanında önemli mesafeler kaydettik. 32 sağlık tesisi inşa ettik; bunların 13’ü 2. basamak, 19’u ise 1. basamak. Şehrimize yapılan sağlık yatırımları toplamda 11 milyar lirayı buldu. 1053 yataklı şehir hastanesi ve Çayeli Hastanesi tamamlandığında bu rakam 36 milyar liraya ulaşacak. Ambulans sayımızı 3’ten 49’a çıkardık. En modern tıbbi cihazları sizlerin hizmetine sunduk. Diyaliz cihazı sayısı 112’ye, toplam hekim sayısı ise 1015’e ulaştı. Diş hekimi sayısı 59’dan 313’e, hemşire sayısı ise 613’den 1555’e yükseldi. Sağlık alanında Rize, çok daha iyi bir konumda. Şehir hastanesi hizmete girdiğinde burası tam anlamıyla bir sağlık üssü olacak.”

ANA MUHALEFETE ELEŞTİRİ

“Hizmet etme ve üretme odaklı bir anlayış içerisindeyiz. Bizim siyasi polemiklerle işimiz yok. İkili tartışmalara zaman ayıracak lüksümüz yok. Bizim gündemimizde Türkiye, Türk milleti ve sizler varsınız. Diplomatik ilişkilerle bölgedeki savaşlara çözüm bulma çabası içindeyiz. Ana muhalefetin durumu ortada, siyasi nezaket ve saygı deseniz hiç yok. Etrafımızda füzeler uçmakta, bölgesel krizler yaşanmakta; fakat ana muhalefet bunlara kayıtsız kalmaktadır. Allah bunlara akıl fikir versin.”