Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Resmen Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de Ramazan Bayramı’nın ilk gününde düzenlenen Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Programı’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

BAYRAMIN BARITIK VE HUZUR GETİRMESİNİ DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına “Siz kardeşlerimin ve tüm Müslümanların mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramın insanlık için barış ve huzur getirmesini dilerim. Başta Gazze ve İran olmak üzere tüm dünyaya bayramın huzur getirmesini diliyorum.” sözleriyle başladı. Barıştan yana olan bir millet olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Kendimiz için ne istiyorsak kardeşlerimiz için de aynısını istiyoruz.” dedi. Rizelilere selam gönderen Cumhurbaşkanı, bu bayramı birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

RİZE’YE BİR DEVLET HASTANESİ KAZANDIRMAK AYRI BİR BAHTİYARLIK

Güneysu’daki açılışta, “Bugün bayramın coşkusuyla birlikte şahsım için özel bir eserin müjdesini vermenin sevincini yaşıyorum.” diyen Erdoğan, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi’nin önemli bir sağlık tesisi olduğunu ve 100 yatak kapasitesine sahip olduğunu açıkladı. “Rahmetli annemin adını taşıyan bu önemli tesisi Güneysu’ya kazandırmış olmak ayrı bir bahtiyarlıktır” diye konuşan Erdoğan, hastanede sağlık hizmeti alacaklara şifalar diledi.

SAĞLIK İNSANA ÖNCELİK VERMEKTE

Cumhurbaşkanı, sağlık alanındaki önceliklerinin insana olduğunu vurguladı ve “Her işin başı sağlıktır” diyerek 2002’den beri ülkenin sağlık altyapısını güçlendirmek için çalıştıklarını söyledi. Sağlık hizmetlerini dünyada örnek alınacak bir seviyeye yükselttiklerini belirten Erdoğan, Türkiye’nin her yıl yüz binlerce yabancıya sağlık hizmeti verdiğini ifade etti.

ÖNCÜ SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUYORUZ

COVID-19 sürecinde Türkiye’nin güçlü sağlık hizmetleriyle önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Erdoğan, yerli GÖKBEY helikopterinin ambulans helikopter olarak kullanılacağını ve sağlık filolarına üç adet GÖKBEY’in dahil edileceğini aktardı. “Hastane denince otel konforunda odalarıyla sağlık külliyeleri akla geliyor” ifadelerini kullanarak, eski Türkiye’nin sağlık hizmetlerindeki olumsuz hatıralarının geride kaldığını belirtti.

RİZE’DE KAPSAMLI YATIRIMLAR YAPILIYOR

Rize’deki sağlık yatırımları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı, toplam 32 sağlık tesisi inşa ettiklerini ve bunların bedelinin 11 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Rize’deki yatırımların her başlıkta ilerleme gösterdiğini belirten Erdoğan, mevcut sağlık tesislerinin artırılmasıyla gelecekte bölgenin sağlık üssü haline geleceğini söyledi.

ANA MUHALAFETE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı, siyasi polemiklerle ilgilenmediklerini ve sadece hizmet etmeye odaklandıklarını ifade etti. “Bizim gündemimizde Türkiye var, Türk milleti var, siz varsınız” diyerek ana muhalefetin gündeminden söz etti ve, “Etrafımızda füzeler uçuyor ancak ana muhalefetin umrunda değil” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.