Günlük BİST 100 Hareketleri: Artışlar ve Düşüşler

BIST100 GÜNDE BÜYÜME GÖSTERDİ

BIST100, günü %1,24 oranında 123,91 puan artışla 10.121,77 puandan kapatıyor. İşlem hacmi ise 109,75 milyar TL olarak kaydedildi.

BİST 100’DEN YÜKSELEN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil olan hisse senetleri arasında bugün en çok değer kazanan 5 hisse şöyle sıralanıyor: EUPWR, 37,88 TL ile +3,40 değişim ile %9,86 artış gösterdi. SMRTG, 42,68 TL ile +3,38 değişim ve %8,60 artış kaydetti. YEOTK, 54,75 TL ile +3,45 değişim ve %6,73 yükseliş sağladı. EKGYO, 15,19 TL ile +0,810 değişim ve %5,63 artış gösterirken, TTKOM, 51,20 TL ile +2,30 değişim ve %4,70 yükseliş gerçekleştirdi.

DÜŞEN HİSSELERDE DEĞİŞİKLİKLER

BIST 100’de en fazla düşüş yaşayan 5 hisse ise şu şekilde sıralanıyor: PASEU, 33,32 TL ile -1,34 değişim ve -3,87 kayıp yaşadı. OYAKC, 25,88 TL ile -0,780 değişim ve -2,93 değer kaybı yaşadı. ENKAI, 48,70 TL ile -1,400 değişim ve -2,79 düşüş gösterdi. SELEC, 69,00 TL ile -1,900 değişim ve -2,68 düşüş yaşadı. Son olarak, IEYHO, 10,58 TL ile -0,260 değişim ve -2,40 kayıpla kapattı.

Kaynak: BİST