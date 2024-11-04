Günün Şampiyon Tercihleri Analizi

ŞAMPİYON ORANLI MAÇLARIN YORUMLARI

Misli’de günün “Şampiyon Oranlı” maçları Misli yazarları tarafından değerlendirilmiş durumda. “Şampiyon Oran” fırsatıyla Misli’de maç deneyiminizi daha yüksek oranlarla yaşayabilirsiniz. İşte günün öne çıkan şampiyon tercihleri…

SAMSUNSPOR – ANTALYASPOR MAÇ YORUMU

Samsunspor – Antalyaspor karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, “Ev sahibi ekip kazanır” tahmininde bulunuyor. “4 maç aradan sonra derbide Alanyaspor’u yenen Antalyaspor, üst üste 2. hafta deplasmanda. Bu kez Samsunspor gibi evinde iyi oynayan, formda bir ekip ile karşılaşacaklar. Son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibinin yine terazide ağır bastığını düşünüyorum.”

LAZIO – CAGLIARI MAÇ YORUMU

Lazio – Cagliari maçında Misli yazarı Ozan Gür, ev sahibi Lazio’nun kazanacağı görüşünde. Ozan Gür, “Lazio, iç sahada topladığı puanlarla zirve yarışında kalmayı başarıyor. Dış sahada daha güvenilir bir savunma ile oynadıklarında zirveden kopmaları zor. Cagliari, son iki maçını skor üretemeden kaybetti. İstikrar sorunlarını aşmaları bu kadro yapısıyla bir hayli güç. İç sahada oynamış olduğu 5 maçta, 2,5 gol üstü barajını aşan ve 5 maçın 4’ünü kazanan Lazio’nun galibiyet serisini gollü bir şekilde arttırmasını bekliyorum.”

CORINTHIANS – PALMEIRAS SP MAÇ YORUMU

Corinthians – Palmeiras SP maçını değerlendiren Misli editörü Mustafa Irgıt, konuk ekibin galip geleceği düşüncesinde. “Ev sahibi ekip, ligin ikinci yarısında fena olmayan bir çıkış yakaladı ve sahalarında 11 maçtır kaybetmiyorlar. Hafta içi Sudamericana yarı final rövanş maçında Racing Club’a kaybettiler ve finale çıkamadılar. Artık ellerinde sadece lig kaldı. Konuk ekip ise ligde 11 maçtır kaybetmiyor. Lider Botafogo’yu takibini sürdürüyor. Ligde son düzlüğe girilirken formda olan deplasmanın galibiyete ulaşmasını bekliyorum.”

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