Günün Şampiyon Yorumları: Maç Sonuçları

YAZARLARDAN GÜNÜN MAÇ YORUMLARI

Misli’de bulunan günün “Şampiyon Oranlı” maçları, Misli yazarları tarafından detaylı bir şekilde analiz edildi. “Şampiyon Oran” ile birlikte Misli’de maçların heyecanını daha yüksek oranlarla yaşamak mümkün. İşte günün öne çıkan tercihleri…

WOLFSBURG – B. DORTMUND MAÇI ANALİZİ

Wolfsburg – B. Dortmund karşılaşmasında Misli yazarı Halil İbrahim Ağış, maç sonucunu 2 olarak değerlendiriyor (1.85 yerine 1.88). “Bu sezon lige kötü bir başlangıç yapan Wolfsburg savunma hattında büyük sorunlar yaşıyor. Takım olarak ilk 8 haftada sadece denk güçteki 2 rakibi yenen ev sahibi ekip kötü günler geçiriyor. Bu iç saha mücadelesinde taraftarı önünde işleri kolay olmayacak. Dortmund ise ligde iç sahada etkili futboluyla kazanmakta zorlanmazken, deplasmanda savunmada yaşadığı sorunlar yüzünden sahadan kötü sonuçlarla ayrılıyor.” dedi. Konuk ekip, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e karşı kötü bir sonuç aldıktan sonra Augsburg karşısında da kaybederek düşüşe geçti. Ancak, “Dortmund’un kadro kalitesi rakibinden daha iyi” diyerek galip geleceğini öngörüyor.

SOUTHAMPTON – STOKE CITY YORUMU

Southampton – Stoke City mücadelesinde Misli yazarı Mert Artun, maç sonucunu ev sahibi takım lehine tahmin ediyor (1.30 yerine 1.32). “İki takım da bir önceki turu berabere bitirip penaltılarla geçti. Stoke City, Sheffield United’a 2-0 kaybetti. Southampton ise ligde kaybetmeye devam ediyor ve galibiyeti olmayan bir sezon geçiriyor.” açıklamasında bulundu. Stoke City, ligde oynadığı 6 deplasman maçında yalnızca 1 gol attı ve “Bu deplasman formuyla işleri oldukça zor” ifadelerini kullandı. Mert Artun, Southampton’ın bu maçı kazanarak moral bulacağını düşünüyor.

ANADOLU EFES – BARCELONA MAÇ ANALİZİ

Anadolu Efes – Barcelona karşılaşmasında Misli yazarı Evren İçener, ev sahibi takımın kazanacağını tahmin ediyor (1.47 yerine 1.55). “Anadolu Efes’te Larkin yok. Barcelona’da ise Laprovittola ve Parra’nın eksik olduğunu biliyoruz. Larkin sakatlığı sebebiyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Larkin’in yokluğunda Beaubois’ın performansını artırabileceğini belirtiyor.” EuroLeague’de yüksek performans sergileyen Barcelona’yı değerlendiren İçener, “Anadolu Efes ev sahibi avantajıyla bir adım önde, Barcelona zor bir rakip ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla birlikte Anadolu Efes’in kazanacağını düşünüyorum.” diyerek öngörüsünü paylaşıyor.

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