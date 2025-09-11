Gurbetçi Döneminde 5 Milyon Geçiş Yapıldı

Gurbetçi sezonu sona erdi. Her yıl sıla hasreti çeken gurbetçiler, memleketlerine dönmeye başladı.

ARAÇ TRAFİĞİ YOĞUNLAŞTI

Haziran ayının 22’sinde başlayıp eylülün ilk haftasıyla sona eren “gurbetçi sezonu” döneminde, sınır kapılarında yoğun bir araç ve yolcu trafiği yaşandı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 sınır kapısından, bu dönemde günde ortalama 62 bin 743 yolcu ve 15 bin 638 araç geçiş yaptı.

KAPIKULE EN ÇOK KULLANILAN SINIR KAPISI OLDU

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, geliş ve dönüş yolunda en çok Kapıkule’yi tercih etti. Gurbetçi sezonunda Kapıkule’yi 2 milyon 500 bin 837 kişi kullandı. Bu süre zarfında Kapıkule’den 604 bin 202 araç geçiş yaptı. Kapıkule’yi 959 bin 486 yolcu geçişiyle Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı takip etti. Hamzabeyli’den 656 bin 278, Pazarkule’den 331 bin 460, Dereköy’den ise 445 bin 929 yolcu geçişi gerçekleşti. Trakya’daki sınır kapılarından 22 Haziran-7 Eylül tarihleri arasında toplamda 4 milyon 893 bin 990 yolcu ile 1 milyon 215 bin 765 araç geçiş yaptı.

ALINAN TEDBİRLER TRAFİĞİ HIZLANDIRDI

Sınır kapılarında alınan önlemler, bu yıl gurbetçilerin geçişlerini hızlandırdı. Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin, yurda geliş ve gidişlerinde sorun yaşamaması için birçok önlem alındı. Sınır kapılarında ilave peronlar açıldı ve personel sayısı artırıldı. Alınan tedbirler sayesinde en yoğun günlerde dahi araç geçişleri bir saatten az bir sürede gerçekleşti. Geçmiş yıllarda özellikle yaz aylarında 4-5 saat süren bekleme süreleri, bu yıl ortalama 39 dakikaya kadar düştü. Dönüş trafiği ise sürekle az da olsa devam ediyor.