Gurbetçi Sezonunda 5 Milyon Geçiş Gerçekleşti

GURBETÇİ SEZONU SONA ERİYOR

Gurbetçi sezonu sona erdi. Her yıl sıla hasretiyle memleketlerine rush eden gurbetçiler, evlerine dönmeye başladı.

ARAÇ TRAFİĞİ HIZLANDI

22 Haziran’da başlayıp Eylül ayının ilk haftasında sona eren ve “gurbetçi sezonu” olarak bilinen dönemde, sınır kapılarında yoğun araç ve yolcu trafiği yaşandı. Bu süre zarfında Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 sınır kapısından günde ortalama 62 bin 743 yolcu ve 15 bin 638 araç geçiş yaptı.

KAPIKULE ÖNE ÇIKTI

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, geliş ve dönüş yolunda en çok Bulgaristan’a açılan Kapıkule’yi tercih etti. Gurbetçi sezonu boyunca Kapıkule’yi 2 milyon 500 bin 837 kişi kullandı ve burada 604 bin 202 araç geçiş yaptı. İpsala Sınır Kapısı ise 959 bin 486 yolcu geçişiyle onu takip etti. Bu süreçte Hamzabeyli’den 656 bin 278, Pazarkule’den 331 bin 460, Dereköy’den ise 445 bin 929 yolcu geçiş yaptı. Trakya’daki sınır kapılarından 22 Haziran-7 Eylül döneminde toplamda 4 milyon 893 bin 990 yolcu ile 1 milyon 215 bin 765 araç geçiş gerçekleştirdi.

TEDBİRLER GEÇİŞLERİ HIZLANDIRDI

Sınır kapılarında alınan önlemler, bu yıl gurbetçilerin geçişlerini hızlandırdı. Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda geliş ve gidişinde sorun yaşamaması için pek çok tedbir alındı. Sınır kapılarında ilave peronlar açıldı ve personel sayısı artırıldı. Bu sayede en yoğun günlerde dahi araç geçişleri bir saatin altında gerçekleşti. Önceki yıllarda yaz aylarında 4-5 saat süren bekleme süreleri, bu yıl ortalama 39 dakikaya kadar düştü. Dönüş trafiği sınır kapılarında az sayıda da olsa devam ediyor.