Gurbetçi Sezonunda 5 Milyon Geçiş Yapıldı

GURBETÇİ SEZONU SONA ERDİ

Her yıl sıla hasretiyle memleketlerine dönen gurbetçiler, eve dönüş yolculuklarına başladı. Haziran ayının 22’sinde başlayıp eylül ayının ilk haftasında sona eren “gurbetçi sezonu” sırasında, sınır kapılarında yoğun bir araç ve yolcu trafiği yaşandı.

YOĞUN GEÇİŞ SAYISI

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 sınır kapısından, bu süre zarfında günlük ortalama 62 bin 743 yolcu ve 15 bin 638 araç geçiş yaptı. Toplamda yaklaşık 5 milyon geçiş gerçekleşti.

KAPIKULE İLK SIRADA

Yıllık iznini memleketinde geçirmek isteyen gurbetçiler, en çok Bulgaristan’a açılan Kapıkule sınır kapısını tercih etti. Bu yıl gurbetçi sezonunda Kapıkule’yi 2 milyon 500 bin 837 kişi kullandı. Aynı dönemde bu kapıdan 604 bin 202 araç geçti. İpsala Sınır Kapısı ise 959 bin 486 yolcu geçişi ile ikinci sırada yer aldı. Hamzabeyli’den 656 bin 278, Pazarkule’den 331 bin 460 ve Dereköy’den ise 445 bin 929 yolcu geçiş yaptı. Toplamda 22 Haziran-7 Eylül tarihleri arasında Trakya’daki sınır kapılarından 4 milyon 893 bin 990 yolcu ve 1 milyon 215 bin 765 araç geçti.

ALINAN TEDBİRLERİN ETKİSİ

Sınır kapılarında alınan tedbirler, gurbetçilerin geçişlerini hızlandırıyor. Memleketlerini ziyaret eden gurbetçilerin gidiş ve gelişlerinde sorun yaşamamaları için geniş önlemler alındı. Sınır kapılarında ek peronlar açılırken, personel sayısı artırıldı. Bu tedbirler sayesinde en yoğun günlerde dahi araç geçişleri bir saatten kısa sürede gerçekleşti. Geçmiş yıllarda özellikle yaz aylarında 4-5 saati bulan bekleme süreleri, bu yıl ortalama 39 dakikaya kadar düştü. Dönüş trafiği, sınır kapılarında az sayıda da olsa devam ediyor.