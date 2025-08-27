Gurbetçilerin Dönüşü Devam Ediyor

GURBETÇİLER DÖNÜŞ YOLUNDA

Yıllık tatillerini Türkiye’de geçiren gurbetçiler, yaz aylarının başından itibaren çalıştıkları ülkelerine dönüş yolculuklarına başladı. Kara yolunu tercih eden gurbetçiler, dönüşte Edirne’deki sınır kapılarında çıkış için uzun sıralar oluşturuyor. İşlemlerini tamamladıktan sonra yaşadıkları ülkelere doğru seyahat ediyorlar. Gurbetçiler, Türkiye’den ayrılırken hüzün dolu anlar yaşarken, geldiği yerin sıcak anılarını da yanlarında götürüyor.

DÖNÜŞ YOLCUĞU HUZUN VERİYOR

Pazarkule Sınır Kapısı’ndan çıkan Faris Tuz, dönüş yolculuğunun başladığını ve güzel bir tatilin ardından yola çıktıklarını aktardı. Avusturya’ya uzun bir seyahati olduğunu belirten Tuz, “Gurbette yaşamaya alıştık ama her tatil dönüşü bizim için çok zor oluyor. Sınır kapısında Türk bayrağı karşımızda. Onu görünce biraz duygulanıyoruz ama yapacak bir şey yok.” diyerek duygularını ifade etti. Dönüşe geçen gurbetçilere, yolda dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunarak, sorunsuz bir yolculuk diledi.

TÜRKİYE’YE HASRET DİLE GELİYOR

Almanya’ya dönen Aysel Çekiç, dönüş yolculuğunun buruk geçtiğini dile getirdi. Türkiye’ye her yıl büyük bir heyecanla geldiğini açıklayan Çekiç, “En büyük dileğimiz Türkiye’nin hep var olması ve dimdik ayakta durması. Almanya’da 40 yıldır gurbette yaşıyorum. Her zaman Türkiye hasretiyle yanıyoruz. Türkiye’ye gelmek için dört gözle bekliyoruz. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Türkiye için canımız feda. Vatan demek ana demek.” dedi.

Almanya’ya dönen Gökhan Özgür ise tatil sırasında ailesiyle hasret giderme şansı bulduğunu belirterek, “Gelirken heyecan oluyor dönüşte üzülüyoruz. 37 yıldır yurt dışında yaşıyorum. İnsan doğduğu yeri özlüyor. Karışık duygular yaşıyoruz.” diyerek kendi hislerini paylaştı. Gurbetçilerin bu yolculuklarındaki duygusal karmaşa, her yıl tekrar ediyor.