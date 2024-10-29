Gürcistan’da Seçim Sonuçları Protesto Edildi

SEÇİM SONRASI GÖSTERİLER

Gürcistan’da 26 Ekim’de gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından iktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin zaferi ilan edilmesiyle halk, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin çağrısıyla muhalefet partilerinin öncülüğünde sokağa döküldü. Gösterilerde, seçimlerde hile yapıldığı iddialarıyla karşı çıkan binlerce kişi, başkent Tiflis’teki parlamento binası önünde toplanarak yenilenen seçim taleplerini dile getirdi. Gösteriye katılan muhalefet liderleri de “Gürcistan, Gürcistan” ve “Yaşasın Gürcistan” sloganları ile destek verdi.

CUMHURBAŞKANI ZURABİŞVİLİ’DEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, göstericilere yönelttiği konuşmada, iktidarı vatandaşların oylarını çalmakla suçladı. “Gürcistan bayrağı önünde yemin ederim ki, sizinle birlikte bu Avrupa yolunda sonuna kadar olacağım” ifadelerini kullandı. Seçimlerde kaybetmediklerini ve vatandaşların oylarının çalındığını belirten Zurabişvili, “Buna kimsenin hakkı yok” diyerek, halkın bu duruma izin vermeyeceğini ifade etti.



MUHALEFETTEN TEPKİLER

Birleşmiş Ulusal Harekat Partisi Genel Başkanı Tina Bokuchava, Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Mikheil Saakaşvili’nin kurucusu olduğu parti üzerinden açıklama yaptı. İvanişvili’nin “sahte ve çalınmış seçimlerle” kazandığı sandalyelerle parlamentoda yer almasının meşru olmayacağını belirten Bokuchava, “Yeni seçimler, Gürcü halkının iradesini yansıtmadıkça meşru kabul edilmeyecektir” dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN TEPKİ

Avrupa Birliği’nden (AB) gelen açıklamada ise, Gürcistan’daki seçimlerin bütünlüğünün ihlalinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. AB üyesi 13 ülkenin ortak açıklamasında, “Seçim bütünlüğünün ihlali, AB’ye katılma adayı bir ülkeden beklenen standartlara uygun değildir” denildi. Ayrıca, hukukun üstünlüğünün korunması ve özgür seçimlerin gerekliliği de belirtildi.

SEÇİM SONUÇLARI VE MUHALEFETİN TAVRI

Gürcistan’da yapılan seçimlerde, Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, yüzde 53,93 oranıyla zafer elde etti. Yüzde 5 barajını aşarak parlamentoya dört muhalefet partisi daha girmeyi başardı. Ancak muhalefet partileri, seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ve seçimlerin sahteleştirildiğini öne sürerek parlamentoya girmeyeceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de seçim sonuçlarını tanımadığını belirtti.