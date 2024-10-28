Gürcistan’da Seçim Sonuçlarına Tepkiler Var

GÜRCİSTAN’DA İKTİDAR PARTİSİ BAŞARILI OLDU

Gürcistan’da dün gerçekleştirilen parlamento seçimlerini iktidar partisi “Gürcü Hayali” kazandı. Parti, yüzde 54 oy oranıyla 91 milletvekili çıkartarak tek başına iktidarını devam ettirecek. Ancak muhalefet, seçim sonuçlarını tanımıyor ve hile yapıldığına dair ciddi iddialarda bulunuyor. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, başkent Tiflis’teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yüzde 5 barajını geçen muhalefet partileri olan “Gürcistan’ı Kurtarmak İçin Birlik”, “Değişim İçin Koalisyon” ve “Güçlü Gürcistan” seçim bloklarının liderleriyle birlikte hareket eden Zurabişvili, iktidardaki partisinin kazandığı sonuçları kabul etmediklerini belirtti.

SEÇİMLERDE HİLE İDDİALARI

Zurabişvili, seçimlerde ciddi hile yapıldığını ve halkın oylarının çalındığını iddia etti. “Bu seçimlerde tamamen tahrifat yapıldı.” şeklinde konuşan Zurabişvili, Gürcistan’ın Rus özel operasyonuna maruz kaldığını savunarak, “Halkımıza, ülkemize hibrit savaşın yeni türünden biri uygulandı.” ifadesini kullandı. Gürcistan’ın Avrupa ile geleceği olan bir ülke olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Bu seçim tanınamaz çünkü bu, Rusya’nın buraya girişinin ve Gürcistan’ın Rusya’ya bağlılığının tanınmasıdır.” dedi.

HALKI EYLEME DAVET ETTİ

Muhalefet partileri ve halkı Tiflis’te Parlamento Binası’nın önünde toplanmaya çağıran Zurabişvili, Batılı devletlere de Gürcistan’a destek vermeleri yönünde çağrıda bulundu. Gürcistan’ın korunması gerektiğini ve bunun jeopolitik dengenin korunması anlamına geldiğini belirtti.

PARLAMENTO SEÇİMLERİNDEN ALINAN SONUÇLAR

Dün yapılan parlemento seçimlerinde, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53.93 oy alarak birinci oldu. İkinci sırada yüzde 11.03 ile “Değişim İçin Koalisyon” yer alırken, “Gürcistan’ı Kurtarmak İçin Birlik” yüzde 10.16 ile üçüncü, “Güçlü Gürcistan” yüzde 8.81 ile dördüncü ve “Gakharia Gürcistan İçin” ise yüzde 7.77 ile beşinci sırada yer aldı. Muhalefet, seçim sonuçlarının geçersiz olduğunu ifade etti.