Gürcistan’da Seçim Tartışmaları Sürüyor

İKTİDAR PARTİSİ YENİDEN İKTİDARDA

İktidar partisi, yüzde 54 oy oranıyla sandıktan birinci çıkarak tek başına hükümeti kurma imkânını yeniden kazanıyor. Ancak, Başbakan İrakli Kobahidze’nin Rusya yanlısı olarak algılanması nedeniyle seçimlerin “Rus usulü” yapıldığı iddiaları gündeme gelmeye başladı. Gürcistan’ın batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, seçim sonuçlarını geçersiz sayarak halkı meydanlara inme çağrısı yaptı.

DARBE İTHAMATLARI VE PROTESTOLAR

İktidar partisine mensup Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, Cumhurbaşkanı’nı darbe girişimi başlatmakla suçladı. Cumhurbaşkanı Zurabişvili, “Seçimlerin dürüst ve adil bir ortamda yapıldığını kabul etmem mümkün değil” sözleriyle tepki gösterdi. Moskova yönetiminin Ukrayna’daki savaş için kullandığı “özel operasyon” terimine atıfta bulunan Zurabişvili, Gürcistan seçimlerinde “Rusya’nın özel seçim sandığı harekâtı gerçekleştirdiğini” belirtti. Parlamento Başkanı Papuaşvili ise onu, muhalefetin Cumhurbaşkanı’nın ağzıyla sonuçları iptal etmeyi ve sokakları karıştırmayı planladığı bir darbe organize etmekle suçladı.

PROTESTOLARDA BÜYÜK KATILIM

Muhalefet, dün akşam başkent Tiflis’teki parlamento binası önünde toplanarak büyük bir miting düzenledi. Bu protestoya yaklaşık 5 bin muhalif göstericinin katıldığı bildirildi. Protestolara, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin de katılması dikkat çekti.