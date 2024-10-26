Gürcistan Seçimleri İçin Sandık Başında

GÜRCİSTAN HALKI SANDIKLARA GİDİYOR

Gürcistan halkı, 11. dönem parlamentolarını seçmek amacıyla oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor. Nispi temsil sistemi temelinde düzenlenen bu önemli seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 08.00’de başlamış bulunuyor. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) tarafından sağlanan bilgilere göre, ülkede kayıtlı 3 milyon 508 bin 294 seçmen, toplam 150 milletvekilini belirlemek için saat 20.00’e kadar oy verme fırsatına sahip.

İLK DEFA ELEKTRONİK OYLAMA DENEYİMİ

MSK’nın 6 Şubat 2023 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, bu seçimde Gürcistan’da ilk defa elektronik oylama uygulanıyor. Toplamda 3 milyon 113 bin 747 seçmenin, elektronik sistem aracılığıyla oy kullanması bekleniyor. Bunun yanı sıra, yurtdışındaki seçmenler de Türkiye de dahil olmak üzere 47 ülkenin 53 şehrinde yer alan 67 farklı noktada oy verme işlemini gerçekleştirebilir.