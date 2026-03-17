Gürlek Özgür Özel’e Yanıt Verdi Yasal Süreçleri Başlatıyorum

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarını mahkemeye taşıyacağını duyurdu. CHP lideri Özel, düzenlediği basın toplantısında Gürlek’e ait olduğu öne sürülen tapu kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı ve Bakan’ı malvarlığı üzerinden eleştirdi.

GÜRLEK’TEN AÇIKLAMA

Bakan Gürlek, Özel’in basın toplantısı sonrası bir açıklama yaptı. CHP liderinin beyanlarını “Açık bir algı operasyonu.” olarak nitelendiren Gürlek, “20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız.” ifadelerini kullandı.

TAPU KAYITLARINA YANIT

Gürlek, “Özgür Özel’in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.” açıklamasında bulunarak, daha önce de benzer iddiaların asılsız olduğunun kanıtlandığını vurguladı. Gürlek, “Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.” dedi.

YASAL SÜREÇLER BAŞLATIYOR

Bakan Gürlek, terör ve organize suç yapılarıyla mücadelesinin kendisini hedef gösterildiği eleştiride bulunduğunu ifade etti ve “Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir.” dedi. Son olarak, bu iftiralar karşısında manevi tazminat talebinin de bulunduğu yasal süreçleri hemen başlatacağını belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL’İN İDDİALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gerçekleştirdiği basın toplantısında Bakan Gürlek’i malvarlığı üzerinden eleştirdi. Özel, bazı tapu kayıtlarını paylaşarak, bu tapuların Gürlek’in üzerine kayıtlı olduğunu öne sürdü.