Gürsel Tekin Açıklamada Bulundu: Bonzai!

PARTİ İÇİNDEKİ GERİLİM ARTARKEN

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kriz durumu devame diyor. Gerçekleşen şaibeli kongreler ve yolsuzluk soruşturmaları sonucunda bazı belediye başkanları gözaltına alındı. CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeni başkan ve yönetim tedbiren görevden uzaklaştırıldığı için Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Son günlerde artan gerginlik ortamında, Gürsel Tekin CHP’nin il binası önünde kendisine yönelik tepkiler ve partinin tutumu hakkında TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programına telefonla bağlanarak dikkat çekici açıklamalar yaptı.

TEPKİLERİ ANLAMAK ZOR

Gürsel Tekin, kendisine gösterilen tepkileri anlamadığını ifade ederek, aynı kişilerin kendisi gibi kayyum atanan CHP’li belediyelere yönelik sessiz kalmasını eleştirdi. Hakkında çıkan iddialara da değinen Tekin, şunları aktardı: “Allah akıl fikir versin. Rahmetli babam derdi ki; arkadaşlarınızı iyi seçin, olur ya kötü çıkarsa siz kötü demeyiverin. Benim yakinen bildiğim, tanıdığım arkadaşlarımın benimle ilgili söyledikleriyle ağzım açık kaldı. Dedim; büyük olasılıkla bunlar bonzai içmişler. Bunlar saklanacak şeyler değil ki. 300 dairemiz olsa 300 tane de kiracımız olması lazım.”