Gürsel Tekin, “Baba Ocağı Açık Olur” dedi

GÜRSEL TEKİN’İN HAZIRLIKLARI

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, bugün saat 12.00’de eski görev yeri olan İstanbul İl Başkanlığı’na gitmeyi planlıyor. Yavuz Donat’a konuşan Tekin, “Baba ocağının kapısı kapalı olmaz… Ben 3.5 yıl il başkanlığı yaptım… Baba ocağının kapısı evladına açık olur” ifadelerini kullanıyor. 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına hükmedilerek, kongre sürecinin durdurulmasına karar verildi. Gürsel Tekin, 2024 yılında CHP’den ayrıldığını belirtip yeniden İstanbul İl Başkanlığı’na getirildi.

CHP, dün İstanbulluları saat 23.00’te, yönetimi görevden alınan İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırdı. Bu çağrının ardından Valilik, İstanbul’un 6 ilçesinde 10 Eylül tarihine kadar basın açıklaması, miting, yürüyüş ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Çağrının ardından İl Başkanlığı çevik kuvvet polisleri tarafından çembere alınarak, polis binaya giden yolları kapattı. Yer yer polis ve vatandaşlar arasında arbedelerin yaşandığı bildirildi.

KUCAKLAŞMA HAZIRLIĞI

Yavuz Donat, Gürsel Tekin ile yaptığı görüşmeyi şu şekilde aktarıyor: “Bugün… Saat 12.00… Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gidecek. Sorduğumda, ‘Ya kapı kapalıysa?’ diye sordum. Gürsel Tekin, ‘Orası baba ocağı’ diyerek şu yanıtı verdi: ‘Baba ocağının kapısı kapalı olmaz… Ben 3.5 yıl il başkanlığı yaptım… Baba ocağının kapısı evladına açık olur.’ Tekin, ‘Baba ocağında bir ömür’ diyerek yeni bir döneme girmek istediğini vurguladı. Ayrıca, geldiği süreci anlatırken, “Saat 12.00’ye: Kucaklaşmaya gideceğim… Arkadaşlarımla birlikte” dedi. Arkadaşlarıyla ilgili de “Hepsini sayamam ki… İl başkanlığı yapmış olan Berhan Şimşek, Cemal Canpolat, Ali Özcan… Eski, yeni partililerimiz… Yüreği CHP için çarpan dostlar” diyerek mütevazı bir kucaklaşmayı hedeflediklerini belirtti.