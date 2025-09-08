Gürsel Tekin, “Baba Ocağı Kapısı Açık.”

GÜRSEL TEKİN, CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA GİDİYOR

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanmasının ardından, bugün saat 12.00’de eski görev yeri olan İstanbul İl Başkanlığı’na gitmeyi planladığını duyurdu. Sabah gazetesinden Yavuz Donat’a yaptığı açıklamada, “Baba ocağının kapısı kapalı olmaz… Ben 3.5 yıl il başkanlığı yaptım… Baba ocağının kapısı evladına açık olur,” şeklinde ifade etti.

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Aynı zamanda, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve mevcut kongre sürecinin durdurulmasına hükmetti. 2024 yılında CHP’den ayrıldığını duyuran Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı’na getirildi.

CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nın görevden alınan yönetimi için dün İstanbulluları saat 23.00’te binaya çağırdı. Bu çerçevede, Valilik, İstanbul’un 6 ilçesinde, 10 Eylül tarihine kadar basın açıklaması, miting, yürüyüş ve etkinlikleri yasakladı. Çağrının ardından, İl Başkanlığı çevik kuvvet polisleri tarafından çevrelendi ve polis, binaya giden yolları kapattı. Bu süreçte, polis ile vatandaşlar arasında yer yer arbedeler yaşandı.

Yavuz Donat, Gürsel Tekin ile olan görüşmesini şu şekilde aktardı: “Bugün… Saat 12.00… Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gidecek.” Kapının kapalı olma ihtimalini sorması üzerine, Tekin “Orası baba ocağı” diyerek, “Baba ocağının kapısı kapalı olmaz… Ben 3.5 yıl il başkanlığı yaptım… Baba ocağının kapısı evladına açık olur,” dedi. Gürsel Tekin, “Baba ocağında bir ömür” diyerek başladığı sözlerine, 17 yaşında o yere ilk adım attığını ve yaşadığı süreci anlatarak devam etti. “Bütün merdivenleri teker teker tırmandım,” ifadelerinde bulundu. Saat 12.00’de kucaklaşmaya gideceğini belirten Tekin, arkadaşlarıyla birlikte olacağını ifade etti. “Arkadaşlarımla gideceğim” dediğinde, Tekin’in cevabı gülümsetti: “Hepsini sayamam ki… Eski ve yeni partililerimiz… Yüreği CHP için çarpan dostlar… Baba evinde mütevazı bir şekilde kucaklaşacağız.”