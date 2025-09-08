Gürsel Tekin: “Baba Ocağının Kapısı Açık Olur”

GÜRSEL TEKİN’İN İKİNCİ GÖREV GÜNÜ

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, bugün saat 12.00’de daha önce görev yaptığı İstanbul İl Başkanlığı’na gitmeyi planlıyor. Sabah’tan Yavuz Donat’a verdiği demeçte, “Baba ocağının kapısı kapalı olmaz… Ben 3.5 yıl il başkanlığı yaptım… Baba ocağının kapısı evladına açık olur,” ifadelerini kullandı. 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca 196 delegenin tedbiren uzaklaştırılmalarına ve devam eden kongre sürecinin durdurulmasına hükmetti.

2024 yılında CHP’den ayrıldığını duyuran Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı’na getirildi. CHP, İstanbulluları gece saat 23.00’te, yönetimden alınan İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırdı. Bu çağrının ardından Valilik, İstanbul’da 6 ilçede 10 Eylül tarihine kadar basın açıklamaları, mitingler, yürüyüşler ve etkinlikleri yasakladı. Çağrının etkisiyle il başkanlığı çevresinde çevik kuvvet polisleri önlem aldı ve binaya giden yollar kapatıldı. Bu durum, zaman zaman polis ve vatandaşlar arasında arbedelere neden oldu.

GÜRSEL TEKİN’İN PARTİ GEÇMİŞİ

Yavuz Donat, Gürsel Tekin ile yaptığı görüşmede, Tekin’in “Bugün… Saat 12.00… Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gidecek.” sözlerini aktardı. Donat, Tekin’e, “Ya kapı kapalıysa?” diye sorduğunda, Gürsel Tekin bunun mümkün olamayacağını şu sözlerle ifade etti: “Orası baba ocağı… Baba ocağının kapısı kapalı olmaz… Ben 3.5 yıl il başkanlığı yaptım… Baba ocağının kapısı evladına açık olur.” Gürsel Tekin, “Baba ocağında bir ömür” ifadesiyle geçmişine vurgu yaparak detaylar verdi.

KUCAKLAŞMA PLANLARI

Gürsel Tekin, saat 12.00’de kucaklaşmak üzere arkadaşlarıyla birlikte İstanbul İl Başkanlığı’na gideceğini belirtti. Arkadaşlarının kim olduğunu merak eden Donat’a ise, “Hepsini sayamam ki… İl başkanlığı yapmış olan Berhan Şimşek, Cemal Canpolat, Ali Özcan… Eski, yeni partililerimiz… Erkan Narsap… Zeki Şen… Yüreği CHP için çarpan dostlar… Baba evinde mütevazı bir şekilde kucaklaşacağız,” diyerek yanıtladı.