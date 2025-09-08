Gürsel Tekin: Bugün Baba Evindeyiz

GÜRSEL TEKİN’DEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine mahkeme kararıyla kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, T24’e verdiği demeçte, bugün il başkanlığına gitmeyeceği yönündeki haberleri yalanladı. “Hepsi fitne-fesat” diyen Tekin, “Bugün babaevine gideceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İstanbul Valisi Davut Gül ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşmede “polis olan bir yere bu şekilde girmeyeceğini” aktardığını belirtti. Tekin, “Ancak bugün il başkanlığımızda baba evimizde olacağız, herkesi çatlatacağız” dedi. Mahkeme tarafından kayyum olarak atanan Tekin, daha önce “Pazartesi 12:00’de il binasında olacağım, o koltuğa oturacağım” biçiminde bir açıklama yapmıştı. T24’e konuşan Tekin, il binasına gitmeme konusundaki haberleri yine yalanladı.

İSTANBUL’DA GİZLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

CHP İstanbul il yönetiminin görevden alınması ve kayyım atanması sürecine karşı CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın dün gece saat 23.00’te il binası önünde toplanma çağrısında bulunmasının ardından, İstanbul Valiliği pazar gecesinden itibaren eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Çağrının ardından il başkanlığı çevik kuvvet polisleri tarafından ablukaya alındı ve polis, binaya giden yolları kapattı. CHP’liler, tüm yolların polis tarafından “ablukaya” alındığını sosyal medya aracılığıyla paylaştı. Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, başkanlık makamından bir fotoğraf paylaşarak, “Halkımızın evini koruyacağız” şeklinde bir mesaj yayımladı. CHP lideri Özgür Özel ise, “Bütün demokratları, bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına davet ediyorum, Cumhuriyete saldıranlara karşı duracağız” şeklinde bir çağrıda bulundu.