Gürsel Tekin, CHP Binaya Girdi

GÜRSEL TEKİN İL BAŞKANLIĞINA GELDİ

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün polis gözetiminde il başkanlığı binasına geldi. Bina önünde açıklamalar yapan Tekin, kendilerinin kayyum olmadığını belirtti ve “Kayyum, Esenyurt’ta, Şişli’de” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru çerçevesinde, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini gerçekleştirip yeni İl Başkanı ve Yönetim Kurulu seçilene kadar, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.

KENDİSİNE TEPKİ GÖSTERENLER CHP’Lİ DEĞİL

Tekin, açıklamalarına devam ederken kendisine yönelik tepkilerin CHP’li kişilerden gelmediğini vurguladı. “Ne gariptir altı gündür sesimiz çıkmamasına rağmen baba ocağına giderken el ele gidelim. Bizi engelleyemezler” şeklinde konuştu. CHP’lilerin kendisine tepki göstermediğini belirten Tekin, “Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Yaptıklarımız yapacaklarımızın temeli. Parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık” dedi.

PROTESTO EDENLER CHP’Lİ DEĞİL

Ayrıca, “Arkadaşlarımızın bu kudretini Esenyurt’ta ve Şişli’de görmek isterdim. İl Başkanlığı bizim baba ocağımız. 6-7 gün önce de girebilirdik. Arkadaşlarımla iletişimdeyiz. Şerefim üzerine yemin ederim ki burada protesto edenlerin biri bile CHP’li değil” ifadesini kullandı.

SU ŞİŞESİ FIRLATILDI

Öte yandan, açıklama yaptığı sırada Tekin’e su şişesi fırlatıldı. Su şişesinin isabet etmesi üzerine Tekin, “Hiç sorun değil. İsterlerse kurşun atsınlar” yanıtını verdi.

POLİS EŞLİĞİNDE İL BİNASINA GİRİŞ YAPTI

Açıklamasının ardından Tekin, aracına geri döndü ve bir süre bekledikten sonra polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş yaptı.

CHP’Lİ VEKİLLER BARİKAT KURDU

Tekin’in binaya girmesiyle birlikte, CHP milletvekilleri makam odasının önüne barikat kurdu.