Gürsel Tekin CHP’den Atıldı

CHP İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

CHP’de yaşanan gelişmeler hız kesmeden sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, partiden ihraç edildi. Bu durumu duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Tedbirli şekilde Yüksel Disiplin Kurulu’na verdik. Bu bir başka isim olsa da olurdu, diğer dördü de görevi kabul ederse edilecek” dedi.

GÜRSEL TEKİN İHRAÇ KARARINI KABUL ETMİYOR

İhraç kararına Gürsel Tekin’den sert bir tepki geldi. tv100’e konuşan Tekin, bu kararı kabul etmediğini ifade ederek, “Kararı kabul etmiyorum, savunmamı bile almadınız. Beni ihraç edemezsiniz. Bir iki gün içinde il binasına gideceğim” şeklinde belirtti.

İSTANBUL KONGRESİNDE YAŞANAN GÜNCEL OLAYLAR

8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul kongresine ilişkin dava, mahkeme tarafından dikkat çekici bir karar ile sonuçlandı. Mahkeme, Özgür Çelik ve yönetimini görevden alırken, 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurdu. Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak atanan isimlerden biri olarak belirtiliyor ve ilk aşamada görevi kabul edeceğini duyurdu.