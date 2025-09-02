Gürsel Tekin CHP’den Atıldı

Gündem

CHP’DE GİZLİLİK ORTAYA ÇIKIYOR

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan ve görev kabul edeceğini açıklayan Gürsel Tekin, partiden ihraç süreciyle yüzleşiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu durumu delegelere bildirdi. Özel, “Tedbirli bir şekilde Yüksel Disiplin Kurulu’na verdik. Bu başka bir isim olsa da olurdu, diğer dördü de görevi kabul ederse edilecek.” diyerek sürecin arka planını paylaştı.

GÜRSEL TEKİN’İN TEPKİSİ

İhraç kararına Gürsel Tekin’den sert bir yanıt geldi. Tekin, tv100’e yaptığı açıklamada, “Kararı kabul etmiyorum, savunmamı bile almadınız. Beni ihraç edemezsiniz. Bir iki gün içinde il binasına gideceğim.” diyerek karara itiraz etti ve durumu reddetti.

KONGRE SÜRECİ KARMADAĞIN

8 Ekim 2023’te İstanbul kongresiyle ilgili açılan davada, mahkeme dikkat çeken bir karara imza attı ve Özgür Çelik ile yönetimini görevden aldı. Bununla birlikte, mahkeme 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurdu. Gürsel Tekin’in atanmasıyla ilgili geçici olarak Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan heyet görevlendirildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de, yaptığı açıklamada görevi kabul edeceğini bildirdi.

