Gürsel Tekin CHP’den Ayrıldı

GÖREVDEN ALMA VE GEÇİCİ KURUL ATAMA

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Yerine Gürsel Tekin başkanlığında bir geçici kurul atandı. Tekin, “Pazartesi günü saat 12.00’de il binasında olacağım” diyerek göreve başlama tarihini duyurdu.

POLİS ABDUKASI VE TEPKİLER

CHP’nin gece saatlerinde yaptığı çağrının ardından İstanbul İl Başkanlığı çevresi çevik kuvvet ekipleriyle kapatıldı. Valilik, İstanbul’un 6 ilçesinde 3 gün boyunca toplantı, yürüyüş ve basın açıklamalarını yasakladı. CHP milletvekilleri ve partililer bina önünde nöbet tutarken, bu esnada zaman zaman arbede yaşandı.

Tekin’DEN GERI ADIM

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre Gürsel Tekin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşerek polisin çekilmesini istedi. Tekin, bugün il binasına gitmeyeceğini duyurdu ve basın toplantısıyla detayları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

CHP’DEN KARARA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Benim vekilim Özgür Çelik’tir ve görevinin başındadır” diyerek mahkeme kararını tanımadıklarını açıkladı. CHP’nin 81 il başkanı da İstanbul’a gelerek Özgür Çelik’e destek verdi.