Gürsel Tekin CHP’den Ayrıldı

CHP’DE KARMAŞA DEVAM EDİYOR

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, görevi kabul edeceğini açıkladıktan sonra partiden ihraç edildi. Bu bilgiyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyuna duyurdu. Özel, ihraç konusunda “Tedbirli şekilde Yüksel Disiplin Kurulu’na verdik. Bu bir başka isim olsa da olurdu, diğer dördü de görevi kabul ederse edilecek” açıklamasında bulundu.

GÜRSEL TEKİN’DEN EŞSİZ TEPKİ

İhraç kararı üzerine Gürsel Tekin sert bir yanıt verdi. Tekin, tv100’e yaptığı açıklamada ihraç kararını kabul etmediğini ifade ederek, “Kararı kabul etmiyorum, savunmamı bile almadınız. Beni ihraç edemezsiniz. Bir iki gün içinde il binasına gideceğim” dedi.

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul kongresiyle ilgili davada mahkeme, dikkat çeken bir karara imza atarak Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Mahkeme ayrıca, 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurmuştu. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin ile Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap heyeti atanmıştı. Gürsel Tekin, ilk açıklamasında görevi kabul edeceğini bildirmişti.