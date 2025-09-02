Gündem

Gürsel Tekin CHP’den Ayrıldı

gursel-tekin-chp-den-ayrildi

CHP’DE KARMAŞA DEVAM EDİYOR

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, görevi kabul edeceğini açıkladıktan sonra partiden ihraç edildi. Bu bilgiyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyuna duyurdu. Özel, ihraç konusunda “Tedbirli şekilde Yüksel Disiplin Kurulu’na verdik. Bu bir başka isim olsa da olurdu, diğer dördü de görevi kabul ederse edilecek” açıklamasında bulundu.

GÜRSEL TEKİN’DEN EŞSİZ TEPKİ

İhraç kararı üzerine Gürsel Tekin sert bir yanıt verdi. Tekin, tv100’e yaptığı açıklamada ihraç kararını kabul etmediğini ifade ederek, “Kararı kabul etmiyorum, savunmamı bile almadınız. Beni ihraç edemezsiniz. Bir iki gün içinde il binasına gideceğim” dedi.

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul kongresiyle ilgili davada mahkeme, dikkat çeken bir karara imza atarak Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Mahkeme ayrıca, 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurmuştu. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin ile Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap heyeti atanmıştı. Gürsel Tekin, ilk açıklamasında görevi kabul edeceğini bildirmişti.

ÖNEMLİ

Gündem

TFF, 1. Lig ve 2. Lig’de Değişiklik Duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, 1. ve 2. Lig'deki takım sayılarında güncelleme yapıldığını duyurdu. Bu değişiklikle lig yapısının yeniden şekilleneceği belirtildi.
Ekonomi

Apsiyon Raporu: Aidatlarda Rekor Artış

Türkiye'de aidatlar rekor düzeye yükseldi. Muğla, ortalama 8.710 TL ile en yüksek aidatları yaşarken, İstanbul'daki bazı bölgelerde rakamlar 10 bin TL’yi aşıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.