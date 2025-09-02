Gürsel Tekin, CHP’den İhraç Edildi

CHP İÇİNDEKİ TARTIŞMALAR

CHP’de gerginlik sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, görevi kabul edeceğini bildirdikten sonra partiden ihraç edildi. Bu durumu CHP Genel Başkanı Özgür Özel kamuoyuna duyurdu.

GÜVENİ BİLEREK ALMIŞLAR

Özel, “Tedbirli şekilde Yüksel Disiplin Kurulu’na verdik. Bu bir başka isim olsa da olurdu, diğer dördü de görevi kabul ederse edilecek.” sözleriyle ihraç sürecinin gerekçesini açıkladı.

TEKİN’İN TEPKİSİ

Gürsel Tekin, ihraç kararına sert bir karşılık verdi. TV100’e konuşan Tekin, kararı kabul etmediğini belirterek, “Kararı kabul etmiyorum, savunmamı bile almadınız. Beni ihraç edemezsiniz. Bir iki gün içinde il binasına gideceğim.” dedi. Bu durum, CHP içindeki tartışmaların yeni bir boyuta ulaştığını gösteriyor.

MAHKEME KARARI VE YENİ GÖREVLENDİRMELER

8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul kongresine dair davada, mahkeme dikkat çeken bir karar alarak Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı. Ayrıca, 196 delegeyi tedbiren uzaklaştırarak kongre sürecini durdurmuştu. İstanbul İl Başkanlığı için Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevli olarak atanmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, görevi kabul edeceğini açıkladıktan sonra yaşanan bu gelişmeler, partideki belirsizlikleri artırıyor.