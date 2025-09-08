Gürsel Tekin CHP’ye Giriş Yaptı

Gündem

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA ATAMA GERÇEKLEŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün polis eşliğinde il başkanlığı binası önüne geldi. Burada bir açıklama yapan Tekin, kendilerinin kayyum olmadığını, “Kayyum, Esenyurt’ta, Şişli’de” ifadeleriyle belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapmış olduğu başvuru ile olağanüstü İstanbul İl Kongresini gerçekleştirip yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in faaliyetlerini sürdüreceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.

HİÇ KİMSEYİ AYRIŞTIRMADIK

Tekin, açıklamanın ilerleyen kısmında kendisine tepki gösterenlerin CHP’li olmadığını dile getirdi. “Ne gariptir altı gündür sesimiz çıkmamasına rağmen baba ocağına giderken el ele gidelim. Bizi engelleyemezler. CHP’lilerin bana tepkisi olmaz. Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Yaptıklarımız yapacaklarımızın temeli. Parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık” dedi.

PROTESTO OLARAK SU ŞİŞESİ FIRLATILDI

Ayrıca, Tekin’in açıklama yaptığı esnada kendisine su şişesi fırlatıldı. Su şişesinin isabet etmesi üzerine Tekin, “Hiç sorun değil. İsterlerse kurşun atsınlar” yanıtını verdi.

POLİS EŞLİĞİNDE İL BİNASINA GİRİŞ

Açıklamanın ardından aracına dönen Tekin, bir süre bekledikten sonra polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş yaptı.

BARIŞ İÇİNDE DAVRANIŞ SERGİLENDİ

Tekin’in binaya girişi sonrasında CHP milletvekilleri makam odasının önüne barikat kurdu. Bu durum, güvenlik amacıyla gerekli bir önlem olarak değerlendirildi.

