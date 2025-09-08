Gürsel Tekin, CHP’ye giriş yaptı

Gündem

GÜRSEL TEKİN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASINA GELDİ

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün polis eşliğinde il başkanlığı binasının önüne geldi. Binanın önünde yaptığı açıklamada, kendilerinin kayyum olmadığını belirtti ve “Kayyum, Esenyurt’ta, Şişli’de” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru çerçevesinde, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini gerçekleştirecek ve yeni İl Başkanı ile Yönetimini seçene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.

KENDİSİNE TEPKİ GÖSTERENLER CHP’Lİ DEĞİL

Tekin açıklamalarına devam ederken, kendisine tepki gösteren kişilerin CHP’li olmadığını ifade etti ve “Ne gariptir altı gündür sesimiz çıkmamasına rağmen baba ocağına giderken el ele gidelim. Bizi engelleyemezler. CHP’lilerin bana tepkisi olmaz. Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık.” dedi.

PROTESTO EDENLER CHP’Lİ DEĞİL

Arkadaşlarımızın bu durumunu Esenyurt ve Şişli’de görmek istediğini belirten Tekin, “İl Başkanlığı bizim baba ocağımız. 6-7 gün önce de girebilirdik. Arkadaşlarımla temas halindeyiz. Şerefim üzerine yemin ederim ki burada protesto edenlerin biri bile CHP’li değil.” şeklinde konuştu.

SU ŞİŞESİ Fırlatıldı

Açıklama yaparken kendisine su şişesi fırlatıldığını söyleyen Tekin, “Hiç sorun değil. İsterlerse kurşun atsınlar.” ifadelerini kullandı.

POLİS EŞLİĞİNDE İL BİNASINA GİRDİ

Yapılan açıklamanın ardından Tekin, aracına geri döndüktan sonra polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş yaptı.

CHP’Lİ VEKİLLER BARİKAT KURDU

Tekin’in binaya girmesiyle birlikte, CHP milletvekilleri makam odasının önüne barikatlar kurdu.

