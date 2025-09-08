Gürsel Tekin, CHP’ye Giriş Yaptı

GÜRSEL TEKİN İL BAŞKANLIĞINA GELDİ

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan kayyum olarak, bugün polis eşliğinde il başkanlığı binasının önüne ulaştı. Binanın önünde yaptığı açıklamada kendilerinin kayyum olmadığını belirten Tekin, “Kayyum, Esenyurt’ta, Şişli’de” ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru çerçevesinde, olağanüstü İstanbul İl Kongresi’ni gerçekleştirecek ve yeni İl Başkanı ile Yönetimi seçilene kadar İl Başkanı Özgür Çelik’in görevlerine devam edeceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.

Açıklamalarında kendisine gelen tepkilerin CHP’li olmadığını vurgulayan Tekin, “Ne gariptir altı gündür sesimiz çıkmamasına rağmen baba ocağına giderken el ele gidelim. Bizi engelleyemezler. CHP’lilerin bana tepkisi olmaz. Bizim tarafsızlığımıza hiçbir arkadaşımızın itirazı söz konusu değil. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık” dedi.

PROTESTOCULAR CHP’Lİ DEĞİL

Tekin, arkadaşlarının gücünü Esenyurt ve Şişli’de görmek istediğini belirtti. İl Başkanlığı’nın kendileri için anlamlı olduğunu ifade eden Tekin, 6-7 gün önce de binaya girebileceklerini vurguladı ve “Şerefim üzerine yemin ederim ki burada protesto edenlerin biri bile CHP’li değil” şeklinde konuştu.

HÜKÜMETE SESSİZLİK TEPKİSİ

Açıklama yaptığı sırada kendisine su şişesi fırlatıldığını aktaran Tekin, duruma karşılık olarak, “Hiç sorun değil. İsterlerse kurşun atsınlar” şeklinde bir yanıt verdi.

GİRİŞ YAPTI VE BARİKAT KURDULAR

Açıklamasının ardından aracına dönen Tekin, burada kısa bir süre bekledikten sonra polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giriş yaptı. Tekin’in binaya girmesi ile birlikte CHP milletvekilleri makam odasının önüne barikatlar kurdu.