Gürsel Tekin CHP’ye Gitmekten Vazgeçti

İSTANBUL’DA GÖREV DEĞİŞİMİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmış, bunun yerine Gürsel Tekin başkanlığında geçici bir kurul atanmış. Tekin, “Pazartesi günü saat 12.00’de il binasında olacağım” şeklinde göreve başlama tarihini duyurdu.

POLİS ABLAKASI VE TEPKİLER

CHP’nin gece saatlerinde yaptığı çağrının ardından İstanbul İl Başkanlığı çevresi çevik kuvvet ekipleriyle kapatıldı. Valilik, İstanbul’un 6 ilçesinde 3 gün süreyle toplantı, yürüyüş ve basın açıklamalarını yasakladı. CHP milletvekilleri ve partililer bina önünde nöbet tutarken, zaman zaman arbede yaşandı.

GÜRSEL TEKİN’DEN GERİ ADIM

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre Gürsel Tekin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşerek polisin çekilmesini talep etti. Tekin, il binasına gitmeyeceğini açıkladı ve detayları basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

CHP’DEN KARARA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Benim vekilim Özgür Çelik’tir ve görevinin başındadır” ifadelerini kullanarak mahkeme kararını tanımadıklarını belirtti. CHP’nin 81 il başkanı da İstanbul’a gelerek Özgür Çelik’e destek verdi.