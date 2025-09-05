Gürsel Tekin, Ekibi Göreve Başladı

CHP’DE SEÇİM ŞAİBELERİ ÜZERİNE MAHKEME BAŞVURUSU

Cumhuriyet Halk Partisi içinde gerçekleştirilen iki seçimin şaibeli olduğu iddia ediliyor. Parti üyeleri, bu konuda yasal yollara başvurdu. Mahkeme, CHP’nin İstanbul il başkanlığı seçimini hileli bir şekilde kazandığına dair ifadelerle Özgür Çelik ve ekibini görevden aldı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına, ayrıca İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

GEÇİCİ YÖNETİM HEYETİNİ TANITTI

Gürsel Tekin, mahkeme kararı sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine atandıktan sonra 4 kişilik geçici yönetim heyetini kamuoyuna açıkladı. Tekin, “Ben Gürsel Tekin. Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi’nin çeşitli kademelerinde görev yaptım ve İstanbul’da 3 buçuk yıl görev aldım. Önümüzdeki günlerde krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde çalışma yürütecek tecrübeli ve deneyimli 4 arkadaşımızla göreve başladık” dedi.

PARTİ BİRLİĞİNE VURGU YAPTI

Tekin, tanıtımını yaptığı heyet ile ilgili bilgiler vererek, “Zeki başkan, doğduğu günden itibaren Cumhuriyet Halk Partili ve uzun süre partimizin çeşitli birimlerinde görev yaptı. Hasan kardeşimiz, il başkan yardımcılığı yaptıktan sonra partimizin zor dönemlerinde ilçe başkanlığı yürüttü. Müjdat kardeşimiz, geleneğiyle köklü bir Cumhuriyet Halk Partili. Erkan kardeşimiz de yine aynı şekilde partimizin bir parçası” şeklinde konuştu.

MAHKEMEAŞANMAYIZ

Tekin, açıklamasında, “Bizim temel görevimiz, arkadaşlarımızın inisiyatifi dışında bazı olumsuz durumların oluşmasına engel olup, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adliye koridorlarına düşmemesi gerektiğini belirtmek. Partimizin kuruluş felsefesi, birlik ve beraberlik çerçevesindedir. Önümüzdeki süreçte mücadele etmek zorunda olduğumuz birçok arkadaşımızın durumu mevcut” dedi. Ayrıca, “Birçok belediyemizde her gün operasyonlar oluyor. Tüm bunlara destek olmak adına hak, hukuk ve adalet için gereken mücadeleyi vereceğiz” ifadelerini kullandı.