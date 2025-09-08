Gürsel Tekin, iddialara böyle yanıtladı

PARTİDEKİ GERİLİM ARTMIŞ DURUMDA

Cumhuriyet Halk Partisi’nde gelişmeler durmuyor. Şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan belediye başkanları büyük bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeni seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması sonrasında Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Yaşanan gerilim son günlerde zirve yapmış durumda.

TEPKİLERİN NEDENİ ANLAŞILMIYOR

Gürsel Tekin, partinin il binası önündeki kendisine yönlendirilen tepkiler ve CHP’nin tutumuyla ilgili TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında telefonla katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tekin, kendisine gösterilen tepkinin nedenini anlamadığını vurguladı. Ayrıca, kayyum atanan CHP’li belediyelerle ilgili olarak aynı kişilerin farklı bir tavır sergilememesini eleştirdi. Hakkındaki iddialara da yanıt veren Tekin, “Allah akıl fikir versin. Rahmetli babam derdi ki; arkadaşlarınızı iyi seçin, olur ya kötü çıkarsa siz kötü demeyiverin. Benim yakinen bildiğim, tanıdığım arkadaşlarımın benimle ilgili söyledikleriyle ağzım açık kaldı. Dedim; büyük olasılıkla bunlar bonzai içmişler. Bunlar saklanacak şeyler değil ki. 300 dairemiz olsa 300 tane de kiracımız olması lazım.” diye konuştu.