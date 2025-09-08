Gürsel Tekin, İddialara Cevap Verdi!

CHP’DE SULAR DURULMUYOR

Cumhuriyet Halk Partisi’nde huzursuzluk devam ediyor. Şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan belediye başkanları, partinin içindeki gerilimi artırıyor. CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan ve yönetim tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Gürsel Tekin kayyum olarak atanmış durumda. Yaşanan bu olayların baskısı son günlerde belirgin bir şekilde artmış durumda.

TEPKİLER VE AÇIKLAMALAR

Gürsel Tekin, partinin il binası önünde kendisine yöneltilen tepkiler ve CHP’nin genel tutumu hakkında TGRT Haber’deki Medya Kritik programına telefonla bağlanarak söz aldı. Tekin, kendisine gösterilen tepkilerin nedenini anlamadığını ifade ederek, aynı kişilerin kayyum atanan CHP’li belediyelere karşı da benzer bir duruş sergilememesini eleştirdi. Hakkında öne sürülen iddialara da cevap verdi. “Allah akıl fikir versin. Rahmetli babam derdi ki; arkadaşlarınızı iyi seçin, olur ya kötü çıkarsa siz kötü demeyiverin. Benim yakinen bildiğim, tanıdığım arkadaşlarımın benimle ilgili söyledikleriyle ağzım açık kaldı.” diyen Tekin, şöyle devam etti: “Büyük olasılıkla bunlar bonzai içmişler. Bunlar saklanacak şeyler değil ki. 300 dairemiz olsa 300 tane de kiracımız olması lazım.”