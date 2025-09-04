Gürsel Tekin: ‘Pazartesi Geliyorum’

CHP’DE HAREKETLİ GÜNLER

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından, Gürsel Tekin kayyum olarak atanmasıyla parti içerisinde hareketli saatler yaşanıyor. CHP’ye kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Pazartesi günü CHP İstanbul il binasına geleceğini duyurdu. Tekin, kendisiyle birlikte atanan 4 kişiyle birlikte son iki gündür çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

GÜN İÇERİSİNDE RANDEVULAR

“Türkiye’nin dört bir yanından insanlar bizi arıyor. Biz partide hiçbir zaman taraf olmadık. Altı ok hayranlığı olan partinin birliğini, bütünlüğünü düşünen insanlarız” şeklinde konuşan Tekin, CHP lideri Özgür Özel ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu isteyeceğini ifade etti. Özgür Çelik’i de arayıp randevu talep edeceğini bildirdi, bu gelişmeler partideki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

BİNAMIZ HERKESE YETER

CHP İstanbul il binasındaki nöbetle ilgili görüşmelerini sürdüren Tekin, “O bina hepimize yeter. Beni tanıyanlarla ilgili bir sıkıntı yok, sonradan CHP’li olanlarla bir sıkıntı var. Biz kesinlikle ayrıştırmaya taraf değiliz” açıklamasında bulundu. Ayrıca kayyum olarak atanacağını bildiği yönündeki iddialara da yanıt veren Tekin, o tartışmaların içine girmek istemediğini ve bu konuda taraf olmadıklarını belirtti.