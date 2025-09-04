Gürsel Tekin: “Pazartesi Günü Geliyorum”

GÜRSEL TEKİN’İN GÖREVİNE HAZIRLIK

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibinin görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin kayyum olarak atanarak CHP’de dinamik saatler yaşanıyor. Tekin, Pazartesi günü CHP İstanbul il binasında olacağını duyurdu ve kendisiyle birlikte kayyum olarak atanan dört kişiyle iki gündür çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

ÜÇ İSİMDEN RANDEVU TALEP EDECEK

Tekin, “Türkiye’nin dört bir yanından insanlar bizi arıyor. Biz partide hiçbir zaman taraf olmadık. Altı ok hayranlığı olan partinin birliğini bütünlüğünü düşünen insanlarız. Sorun da karar da bizden kaynaklı değil ancak yüz yüze bakacağız demiştim 2023’te il kongresinde” ifadelerini kullandı. Ayrıca, CHP lideri Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gün içinde randevu isteyeceğini dile getirdi. Özgür Çelik’i de arayarak randevu talep edeceğini ekledi.

İL BİNASI NÖBETİNDEKİ DURUM

CHP İstanbul il binasındaki nöbet hakkında da konuşan Tekin, “O bina hepimize yeter. Beni tanıyanlarla ilgili bir sıkıntı yok, sonradan CHP’li olanlarla bir sıkıntı var. Biz kesinlikle ayrıştırmaya taraf değiliz” açıklamasında bulundu.

KAYYUM ATANMA İDDİALARI

Kayyum olarak atanacağına ilişkin iddialar hakkında Tekin, o tartışmaların içine girmek istemediğini vurguladı ve o davada taraf olmadıklarını ifade etti.