Gürsel Tekin, Üyelik Aidatını Ödedi

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ’NİN İPTALİ

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline yönelik mahkeme süreci, tartışmalı bir durumu gün yüzüne çıkardı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 27 Ağustos’ta davacı Özlem Erkan tarafından sunulan dilekçedeki “sayın mahkemenin tedbir kararı vermesi halinde kayyum olarak atanması için sunduğumuz liste ektedir” ifadesini dikkate alarak, dilekçedeki isimleri geçici yönetim olarak görevlendirdi. Böylece, mevcut il başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken, Gürsel Tekin başkanlığındaki geçici kurul atandı. Mahkeme kararının ardından gözler, daha önce partisinden istifa ettiğini açıklayan ancak bu kararını uygulamayan Gürsel Tekin’e çevrildi.

ÜYELİK AİDATINI ÖDEDİ

Halk TV’nin haberine göre, Tekin’in mahkeme kararından bir gün önce parti üyeliğini sürdürmek amacıyla üyelik aidatını yatırdığı ortaya çıktı. Ne olmuştu? 8 Ekim 2023’teki kongrede CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski İstanbul il başkanı Cemal Canpolat, il başkanlığı için yarışmıştı. Çelik, 342 delegenin oyunu alarak, 310 oyla geride kalan Canpolat’ı geride bırakmıştı. Ancak İstanbul başsavcılığı, kongre hakkındaki ‘hile’ ve ‘seçim kanununa muhalefet’ iddiaları nedeniyle 4 Mart’ta soruşturma açmıştı. İddianamede Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Çelik’in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında üç yıl hapis cezası istenmişti.

)

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün CHP İstanbul kongresini iptal etti. Mahkeme, Çelik ve yönetimini görevden alırken geçici yönetim olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan heyeti kayyım olarak atadı. Bu süreçte 196 delege tedbiren görevden uzaklaştırılırken, yeni kongre süreci de durduruldu.