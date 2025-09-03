Gürsel Tekin, Üyelik Aidatını Ödedi

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ İPTALİ VE MAHKEME SÜRECİ

CHP İstanbul İl Kongresi’ne dair mahkeme süreci dikkat çekici bir durumu gözler önüne serdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, davacı Özlem Erkan’ın 27 Ağustos’ta sunduğu dilekçedeki “sayın mahkemenin tedbir kararı vermesi halinde kayyum olarak atanması için sunduğumuz liste ektedir” ifadesini dikkate aldı. Bu doğrultuda, dilekçedeki isimleri geçici yönetim olarak görevlendirdi. Böylece, mevcut CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Yerine Gürsel Tekin’in başında bulunduğu geçici kurul atandı. Mahkeme kararından sonra gözler, daha önce partisinden istifa ettiğini açıklayan ancak bunu hayata geçirmeyen Gürsel Tekin’e çevrildi. Tekin’in, bu karar öncesinde üyelik aidatını ödediği iddia edildi.

ÜYELİK AİDATI VE GÜRSEL TEKİN’İN DURUMU

Halk TV’nin haberine göre, Tekin, mahkeme kararından bir gün önce parti üyeliğini sürdürmek amacıyla aidatını yatırdı. Geçmişte, 8 Ekim 2023 tarihindeki kongrede CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, il başkanlığı için yarışmıştı. Bu kongrede 342 delegenin oyunu alan Çelik, 310 oyla Canpolat’ı geride bırakmıştı. Ancak İstanbul başsavcılığı, bu kongreye ilişkin 4 Mart’ta ‘hile’ ve ‘seçim kanununa muhalefet’ iddialarına dayanarak soruşturma başlatmıştı. Hazırlanan iddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte Çelik’in de aralarında bulunduğu 10 kişi için üç yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

KONGRENİN İPTALİ VE YENİ YÖNETİM

Bugün, İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul kongresini iptal etti. Mahkeme, Çelik ve yönetimini görevden alırken, geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan heyeti kayyum olarak atadı. 196 delege tedbiren görevden uzaklaştırılırken, yeni kongre süreci de durduruldu. Bu durum, CHP içerisindeki siyasi dinamikleri yeniden şekillendirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.