Gürsel Tekin: Vazgeçmem, Baro’ya geçmem

PROTESTOLARLA GÜRSEL TEKİN’İN DEĞERLENDİRMESİ

Bugün CHP İstanbul il binasına protestolar eşliğinde ve polisle birlikte giren Gürsel Tekin, TGRT Haber’e uzaktan bağlantıyla katıldı. Tekin, son günlerdeki gerginlikleri değerlendirdi. “Hükümetle teması olduğu” yönündeki iddiaları reddeden Tekin, “Şişli’ye kayyım gelirken arkadaşlarımızın bu olağanüstü direncini görmek isterdim” dedi. Tekin, barışçıl çağrılarına rağmen tehditler ve çirkinliklerle karşılaştığını ifade etti. Ayrıca, bu durumların “Türk vatandaşlarının yapacağı işler olmadığını” belirtti. Kendisi, “Hindistan’dan, Arap coğrafyasından bot hesaplar alındı” diyerek, yurt dışındaki şirketlerden hizmet satın alındığını ve sosyal medya hesaplarıyla yönlendirme yapıldığını düşündüğünü aktardı.

ANKARA ZİYARETİ VE KOZYAKANCILAR

Tekin, önümüzdeki hafta Ankara’ya gitmeyi planladığını belirterek, hem Özgür Özel’i hem de Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmek istediğini açıkladı. Anıta çelenk koyma niyetinde olduğunu ekleyen Tekin, “Yarın sabah 10’da partimizin kuruluş yıl dönümünden dolayı çelenk koyacağız” dedi. Genel Başkanın kendisine karşılayacağını ve durumu olumlu bulduğunu söyledi. Kesin bir şekilde CHP kimliğine zarar verilmesine karşı çıkan Tekin, “Ben CHP’nin kimliğine toz konmasın isteyen bir insanım” diyerek yaşanan durumların CHP’ye yaramadığını ifade etti.

İÇ KAVGA VE GELECEK ÇABALAR

Önümüzdeki süreçte ayrıştırmadan çok, bütünleştirmenin ihtiyacına vurgu yapan Tekin, “Bir yargı kararı varsa, o kararın doğru olup olmadığı konusunda ciddi bir mücadele edelim” diye konuştu. İç kavga ve eski-yeni çatışmasının hem CHP’ye hem de Türkiye’ye zarar verebileceğini belirten Tekin, “O yaptı, bu yaptı’ demek kolaycılıktır” diyerek Türk siyasetinin tıkanmış durumda olduğunu savundu. Siyasi partiler yasasının değişmesi gerektiğini dile getiren Tekin, “Bu sistemi değiştirmediğimiz sürece bu sorunlar hep tartışma konusu olacak” ifadesini kullandı.