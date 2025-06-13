GÜVENLİK ZİRVESİ, ORTA DOĞU’DA DEVAM EDİYOR

TÜRKİYE ORTA DOĞU’DAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Türkiye, Orta Doğu’daki olayları dikkatle izliyor. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantı, Hakan Fidan’ın başkanlığında gerçekleşti ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiler doğrultusunda, toplantı saat 14.30’da başladı ve burada, İsrail’in İran topraklarına düzenlediği hava operasyonlarının ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi yapıldı. Görüşmede, bu saldırıların bölgedeki güvenlik dengelerine olası etkileri ile Türkiye’nin bu gelişmelere karşı alabileceği diplomatik ve askeri tutumlar konuşuldu.

İSRAİL, İRAN’A ŞAFAK SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail, sabah saatlerinde İran’ın birçok şehrine eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdi. Hedefler arasında başkent Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ve diğer bazı şehirler bulunmakta. Özellikle Natanz’da gerçekleştirilen saldırının ardından herhangi bir nükleer sızıntının yaşanmadığı açıklandı. Saldırılar, İran’ın askeri ve bilimsel elit kadrosuna ağır kayıplar verdi. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami gibi önemli isimlerin yanı sıra, 6 nükleer fizikçi de yaşamını yitirdi.

SİVİL KAYIPLAR VE ULUSLARARASI ENDİŞE

Tahran’da sivil yaşam alanlarının da hedef alındığı kaydedildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi, bu durumun sadece askeri değil, insani boyutta da ciddi etkileri olduğunu gösteriyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gerçekleştirdikleri operasyonların İran’dan gelen tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu belirterek, “tehlike tamamen ortadan kalkana dek” saldırılara devam edeceklerini duyurdu. Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini bildirdi. İsrail ordusu, operasyona 200’den fazla savaş uçağı ile katılım sağlandığını ve geniş kapsamlı İHA desteği kullandığını aktardı. Bu gelişmeler, Orta Doğu’da zaten mevcut olan gerginliğin daha da tırmanmasına yol açtı.

HAKAN FİDAN: “ÜLKEMİZ TÜM TEDBİRLERİ ALMAKTADIR”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve diğer yetkililerimiz ile bir araya gelerek İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreci ve muhtemel yansımalarını değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip etmekte ve bilgilendirilmektedir. İlgili kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Gelişmelerin başından bu yana İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halindeyiz” ifadelerine yer verdi.

DİPLOMASİ, SAVAŞIN TEK ALTERNATİFİ

Hakan Fidan, “Gazze’de insanlık dramına yol açan, Lübnan’ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye’yi işgale yönelen ve bugün de İran’ı hedef alan İsrail’in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir. Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz. ABD Başkanı Sayın Trump’ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntemdir. Diplomasi, savaşın tek alternatifidir” şeklinde düşüncelerini ifade etti.