Güzellik Merkezi Sahibi Yurt Dışına Kaçtı!

ADANA’DA GÜZELLİK MERKEZİ SAHİBİ YURT DIŞINA KAÇTI

Adana’da faaliyet gösteren Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez, müşterilerine piyasa değerinin altında büyük hacimli hizmet paketleri satmış. 5 aydır çalışanlarına maaş ödemediği iddia edilen Çekinmez’in, bankalardan ve esnaf kooperatifinden krediler çekip, tedarikçilerine olan borçlarını ödemeden yurt dışına gittiği öne sürülüyor. Çalışanlar, durumu öğrenir öğrenmez sabahın erken saatlerinde güzellik merkezinin şubelerine akın etti.

ÇALIŞANLAR İŞ YERİNİ YAĞMALADI

Alacaklarını talep eden çalışanlar, iş yerini yağmalamaya başladı. İşlemlerde kullanılan cihazlar, bilgisayarlar, tablolar, saksılar ve masa-sandalye gibi tüm eşyaları alarak araçlarına yüklediler. Çalışanlar, dolandırıldıklarını düşünüyor ve Sinem Çekinmez hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ediyor.

ÇEKİNMEZ’DEN MESAJ VE AÇIKLAMALAR

Sinem Çekinmez, çalışanlarına bir mesaj göndererek, “Anlatacağım ne bir başarı hikayesi, ne de vereceğim bir müjde var. Sadece kalbim, vicdanım ve size olan sorumluluğumla baş başayım. Son iki aydır hepinizin omzuna fazladan yükler bindirdim. Geciken maaşlar, belirsizlikler, cevapsız kalan sorular. Ama bilin ki ne bir günü rahat uyudum, ne de sizlerin emeğini göz ardı ettim.” şeklinde bir özür diledi. Borçlarını ödemek için çaba sarfettiğini belirten Çekinmez, “Her yolu denedim. Kredi istedim, destek aradım, kendi adıma kapı kapı dolaştım. Ama çare bulamayınca, son çare olarak yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. Planım, buradaki cihazları ve malları satarak önce sizlerin maaşlarını, sonra tedarikçi borçlarını ödemekti.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

YAĞMALAMA OLAYINA TEPKİ GÖSTERDİ

Çalışanların iş yerindeki eşyaları almalarına tepki gösteren Çekinmez, “En güvendiğim insanlar, yıllardır omuz omuza çalıştıklarım, gece gündüz birlikte emek verdiğim kadrom, arkamdan iş yerimi yağmalamış.” dedi.