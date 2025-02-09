Güzellik Nedir? Oyuncunun Bakış Açısı

İKİ YÜZLÜ GÜZELLİK ANLAYIŞI

Canlandırdığı karakterler sebebiyle bazen komik, bazen mesafeli ve bazen de oldukça sıcak bir izlenim veren bu kadın, yakından tanınınca sohbetin çok keyifli olduğunu gösteriyor. Göz alıcı ve etkileyici bir kadın görünümünde olan bu oyuncu, yeni tiyatro oyununda bir kez daha işinin belli bir noktaya ulaştığını gözler önüne seriyor. Bu süreçte, çirkinleşmekten çekinmeyen sanatçılardan biri olduğunu da hatırlatıyor. Anlatmaya başlıyor.

GÜZELLİK VE ÇİRKİNLİK ÜZERİNDEN BİR HİKAYE

‘Çirkin’ isimli oyun, güzellik ve çirkinlik konularını mercek altına alıyor. Güzel olanın günümüzdeki algısı ise oldukça tartışmalı bir durum. Oyun hakkında düşüncelerini paylaşan sanatçı, “Ben mutlu olduğumda, iyi hissettiğimde, o gün iyi uyandıysam, işlerim yolunda gidiyorsa ve duygusal olarak tatminsem kendimi çok iyi ve güzel hissediyorum” diyor. Güzellik, onun için hem akıl hem de az da olsa birikim ve derinlik anlamını taşıyor. ‘Çirkin’deki güzellik meselesi ise esasen öteki olma duygusu üzerinden anlatılıyor.