H.A, Polisler Üzerine Pitbull Saldırdı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, çok sayıda suç kaydı bulunan H.A’nın eşi S.A’ya şiddet uyguladığı ihbarı üzerine Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’ndeki adrese polis ekipleri yönlendirildi.

POLİSE SALDIRI

Olay yerine ulaşan polisler, H.A’nın eşini ve çocuğunu almak istediği sırada, H.A, pitbull cinsi köpeğini polislerin üzerine saldı. Köpeğin saldırısı sonucunda bir polis memuru bacağından yaralandı. Ardından köpek etkisiz hale getirildi ve H.A. gözaltına alındı. H.A, gözaltına alındığı esnada bir polis memurunu kolundan ısırdı.

TEDAVİ SÜRECİ

Yaralanan polis memurları, tedavi işlemleri için hastaneye kaldırıldı. Bu süreçte şiddet mağduru kadın ve çocuk, polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.